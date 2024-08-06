Instagram’la online zirve: Liste verildi

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu toplantıya ilişkin X’te yaptığı paylaşımında “Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz” yazdı. Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da “Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz” diye konuştu.

LİSTE VERİLDİ

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili BTK Başkanı’nın re’sen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor. Instagram’a da kullanıcılarının bu suçlarla ilgili yaptıkları paylaşımları, BTK’nın uyarısına rağmen kaldırmaması nedeniyle erişim engeli getirildi.

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BTK, katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhuşa, kumara, uyuşturucuya özendirme, toplumsal hassasiyetlere aykırı görüntüler gibi bir dizi paylaşımı içeren listeyi Instagram’a sunarak, bunların eksiksiz kaldırılması halinde yeniden erişime açılacağını bildirdi. Aksi halde erişim engelinin devam edeceği vurgulandı.

İŞTE O SUÇLAR

BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili re’sen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor. Bunlar ‘intihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ olarak sıralanıyor.