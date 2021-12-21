Instagram'da isim aratma cinayeti! Şüpheli yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttıAçıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı#Döviz Kurları
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Havalimanında ilk açıklama Kenan Koçak, Fenerbahçe...Havalimanında ilk açıklama! Kenan Koçak, Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladıKur Korumalı TL Vadeli Mevduat! Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladı#Nureddin Nebati
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
İstanbulda sahte içki kâbusu Can kaybı 30a yükseldiİstanbul'da sahte içki kâbusu! Can kaybı 30'a yükseldi#Sahte İçki
Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Sezai Aydının ardından...'Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Sezai Aydın'ın ardından...#Sezai Aydın
Omicronun sıfır noktasından umutları yeşerten haber geldiOmicron'un 'sıfır noktası'ndan umutları yeşerten haber geldi!#Omicron
İTO’dan fiyatlarda indirim çağrısı… ‘Roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli’İTO’dan fiyatlarda indirim çağrısı… ‘Roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli’#İTO
Korkunç şüphe gerçek oldu... Polisler gözlerine inanamadıKorkunç şüphe gerçek oldu... Polisler gözlerine inanamadı #ABD
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Yer: Van... Dünyanın konuştuğu listede 2 TürkYer: Van... Dünyanın konuştuğu listede 2 Türk#2021
Trumpa büyük şok Seçmenleri yuhaladıTrump'a büyük şok! Seçmenleri yuhaladı#Donald Trump
Meghan ve Harrynin çocuklarına bir darbe dahaMeghan ve Harry'nin çocuklarına bir 'darbe' daha #Prens George
HABERLERGündem Haberleri

Instagram'da isim aratma cinayeti! Şüpheli yakalandı

#Bayrampaşa#Instagram#Cinayet

Bayrampaşa'da, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi M.'nin ismini arama sekmesinden arattığını fark eden Yasin Semih Demirok (23), Nabi M. ile mesajlaşarak tartışmaya girmişti. Nabi M., Yasin Semih Demirok'u silahla göğsünden vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Nabi M. kendisine yardım ettiği belirtilen 3 şüpheli ile Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Öte yandan şüphelinin cinayetin ardından kaçtığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 17 Aralık'ta Kartaltepe Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi M.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi M. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi M. ile sözleştikleri parkta buluştu.

Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi M. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi M. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gözden Kaçmasın

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldüSusurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldüHaberi görüntüle

Nabi M., bu gece saat 03.00'te kendisine yardım ettiği belirtilen M.E.S, E.A. ve E.B. ile birlikte Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Adreste yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan Nabi M.'nin cinayetin ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözden Kaçmasın

TL mevduatları için yeni düzenleme Bakan Nebati ayrıntıları açıkladıTL mevduatları için yeni düzenleme! Bakan Nebati ayrıntıları açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrampaşa#Instagram#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un