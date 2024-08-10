Instagram’a erişim engeli Meclis gündeminde: Komisyon toplanıyor

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Komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram’a erişim engeliyle başlayan tartışmaları konuşmak ve süreci değerlendirmek amacıyla komisyonu olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Dijital Gündemde Yaşanan Son Gelişmeler” gündem başlığıyla 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da toplantı çağrısında bulundu. Erişimin engellenmesi kararlarını uygulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetkililer de toplantıya katılacak. Ancak komisyonun yargının aldığı ve yürütmenin uyguladığı işlemlere yönelik bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmuyor.