Instagram ve Facebook'tan Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımına sansür

Instagram ve Facebook, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı. Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösterdi.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"



Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir tweet daha atan Bayraktar, "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsaade etmedi." ifadelerine yer verdi.

Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.



Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.



Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

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Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?



Bu yaktığınız ateş ancak size döner



Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/aXgbOkA8ZY — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

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