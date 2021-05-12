Instagram ve Facebook'tan Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımına sansür
Instagram ve Facebook, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek izleyen Yahudilerin bulunduğu videoyla ilgili tepki paylaşımını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı.
Instagram ve Facebook, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı. Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösterdi.
"İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"
Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir tweet daha atan Bayraktar, "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsaade etmedi." ifadelerine yer verdi.
Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021
Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.
Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP
İsrail: Irkçı faşist terör devleti— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021
Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir?
Bu yaktığınız ateş ancak size döner
Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir.#AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/aXgbOkA8ZY
Kripto Para Piyasaları için Bigpara