Instagram kapandı gençler strese girdi

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Sosyal medya uygulaması Instagram, 2 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye’de erişime kapatıldı. İnternet sitelerine yönelik araştırmalarıyla bilinen Website Rating’in geçtiğimiz yılın sonunda yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Hindistan’dan sonra 153.6 milyonluk hesap sayısıyla Instagram’ı en çok kullanan ikinci ülke konumuna yerleşmişti. Ayrıca araştırmada, kullanıcıların yüzde 70’inin 35 yaşın altında olduğu belirtilmişti. Instagram’ın kapatılmasının ardından da ülkemizdeki gençler, bu platformun açılması için düşüncelerini hem yazılı olarak hem de video formatında paylaşıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çoğunluğu lise ve üniversite öğrencisi olan yeni neslin, Instagram’ın kapatılmasından nasıl etkilendiğini şöyle anlattı:

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YALNIZLIK DUYGUSU

“Instagram gibi sosyal medya platformlarının kapatılması, psiko-pedagojik ve duygusal açıdan çeşitli etkiler yaratabilir. Bu etkiler, kullanıcıların yaşına, sosyal medya kullanım alışkanlıklarına ve bireysel psikolojik durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sosyal medyaya erişimin kapatılması, bazılarında anksiyete ve stres yaratabilir. Özellikle sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanan gençler için bu değişiklik, kaygı düzeylerinde artışa neden oluyor. Diğer yandan Instagram, birçok insan için sosyal bağlantıların kurulduğu ve sürdürüldüğü bir platform. Bunun kapatılması, sosyal izolasyon hissini artırabilir ve yalnızlık duygusuna yol açabilir. Aslında platformun kapatılması bazı olumlu sonuçlar da doğurabilir. Örneğin sosyal medya bağımlılığı olan bireylerde bağımlılığın azalmasına yardımcı olabilir. Bu, zaman yönetimi ve dikkat dağınıklığı gibi sorunları hafifletebilir. Ayrıca bu platformda çokça zaman geçiren öğrenciler için, sosyal medya kullanımının azalması daha fazla odaklanma ve ders çalışmaya daha fazla zaman ayırma fırsatı sunabilir, bu da akademik performansı artırabilir.”

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İŞTE O TEPKİLER BENİM İÇİN EKMEK GİBİ SU GİBİ

Instagram’ın kapatılmasının ardından gençler şu cümlelerle tepki gösterdi:

- Ben Instagram için yaşıyorum. Saçımı, makyajımı onun için yapıyorum.

- En azından günde birkaç saat girebilelim.

- Instagram benim için ekmek gibi, su gibi. Bu benim bir motor becerim.

- Etkinliklere gidip paylaşım yapamayacağım, kıyafetlerimi gösteremeyeceğim.