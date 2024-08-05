Instagram kapalı selfie’ler elde kaldı... Instagram’da 48 saat geçti: Görüşme sürüyor

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos Cuma günü Instagram’a erişim engeli getirdi. Kararın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gözler BTK’nın karara ilişkin mahkeme kararı getirip getirmeyeceğine çevrildi. Ancak BTK’nın katalog suçlara ilişkin engelleme kararları için mahkeme kararı aranmazken, Instagram’ın yapabileceği tek şeyin idare mahkemesine kararın yürütmesinin durdurulması başvurusu olduğu öğrenildi.

Yetkililer, “İdare mahkemesine başvursalar ne diyecekler? Şu şu suçlara aykırı içerikleri kaldırmadık ama siz yine de yürütmeyi durdurun mu diyecekler. Avrupa’da iki saatte kaldırıyorlar. İsteseler yarım saatte istediğimiz içerikleri kaldırıp, yeniden açılabilirler” dediler.

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BAŞKAN RESEN YETKİSİNİ KULLANDI

BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirme yetkisi bulunuyor ve bu yetki için mahkeme kararı aranmıyor. Dolayısıyla 48 saatlik bir süre koşulu da bulunmuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü iptal ettiği için, bu maddeye ilişkin 10 Ekim’e kadar yeni bir yasal düzenleme çıkarılması gerekiyorsa da BTK Başkanı bu tarihe kadar söz konusu yetkiyi kullanabiliyor. Hürriyet’e bilgi veren bir yetkili, Instagram ile müzakerelerin devam ettiğini ancak sosyal medya devine yeniden erişimin kendisine verilen listeyi kaldırması durumunda mümkün olduğunu vurguladı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU YAPABİLİR

- Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün çocuğa cinsel istismar, teröre övgü, intihara yönlendirme gibi içerikleri yasaklayan katalog suçlarla ilgili paylaşımların kaldırılmaması durumunda BTK Başkanı’nın resen ‘erişim engeli’ yetkisini kullanabildiğini anımsattı. Başkanın, bu suçları işleyen bireysel hesapları engelleme yetkisinin olmadığını ancak ilgili platforma bu talepleri iletmelerine rağmen kaldırılmaması durumunda, platforma erişim engeli getirme yetkisi olduğuna dikkat çekti.

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LİSTE KALKMAZSA ENGEL SÜRECEK

Bu yetkiye dayanarak Instagram’a erişim engeli getirildiğini anlatan Ergün, “Bu bir idari işlem. Instagram, isterse bu işlemin durdurulması için idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma isteyebilir. Ancak şu güne kadar bir başvuru yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz” dedi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan yetkililer ise Instagram temsilciliği ile görüşmelerin sürdüğünü ancak şimdilik bir yol alınamadığını belirterek, “Senin değerlerin var, kutsalların var; benim yok mu? Verdiğimiz liste kaldırılmadıkça erişim engeli sürecek” dediler. Avrupa’da bu tür hassasiyetlere iki saat içinde karşılık veren Instagram’ın 3 gündür BTK talebini yerine getirmediğini kaydeden bir yetkili, “Listedeki hassasiyetlere uysunlar, yarım saatte açılırlar” dedi.