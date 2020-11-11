Instagram fenomenine: Uzak dur

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede, avukat Yılmaz Kaya ile Instagram fenomeni Bilge Soylu’nun Haziran 2020’de nişanlandıkları belirtildi. Dilekçesinde, eski nişanlısının ‘Türk toplumunun yapısına uygun olmayan bir yaşam sürdüğünü’ iddia eden avukat Yılmaz Kaya, “Nişanlılık durumu bittiği için Bilge Soylu, şahsıma karşı öfke beslemekte ve düşmanlık ile hareket etmektedir. Davalı, bana karşı aldırdığı korunma kararını şahsımı rahatsız etmek için kullanmaktadır. Ayrıca şirkete ait Mercedes marka aracın lastiği de bir ayda iki kez kesici bir alet ile patlatılmıştır. Bilge Soylu ve yakınlarının bana zarar vermemesi ve yaklaşmaması adına korunma talep ediyorum” dedi. Talebi kabul eden mahkeme, Bilge Soylu’nun eski nişanlısı Yılmaz Kaya’ya bir aylık süre ile yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda Soylu’nun, şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren davranışlarda bulunmaması gerektiği de belirtildi.