Instagram dondurma ve hesap silme nasıl yapılır? Instagram dondurma ve silme ekranı

Instagram silme ve dondurma işlemleri, sosyal ağın bazı kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Instagram dondurma ve silme işlemi nasıl yapılır? Sosyal ağları kullanmayı seven insanlar, Instagram’a yoğun ilgi gösteriyorlar. Fotoğraf ve video paylaşımına olanak sağlayan, aynı zamanda mesajlaşma kısmı da bulunan sosyal ağın kullanıcıları farklı nedenlerden olayı hesaplarını bir süreliğine dondurmak veya silmek isteyebiliyorlar. Peki Instagram hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır?

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram dondurma işlemini yapabilmeniz için öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor. İkinci adım olarak sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklayınız. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayınız.

Bu adımda “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmanız ve şifrenizi tekrar girmeniz gerekiyor. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Hesabınızı silmek için öncelikle hesabını sil sayfasına gitmelisiniz. Şifreniz ve kullanıcı adınızla giriş yaptıktan sonra, “Hesabını neden siliyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmalısı ve şifrenizi girmelisiniz. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünüyor.