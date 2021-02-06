Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram hesabı nasıl kapatılır, nasıl dondurulur?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek Instagram hesap dondurma işlemini sonlandırmak mümkün, ancak bu konuda bazı noktalar önemli. İşte, Instagram hesap dondurma hakkında merak edilen ayrıntılar...

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;

1. Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak.

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DONDURULAN INSTAGRAM HESABI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra hemen açabilirsiniz; ancak dondurulan Instagram hesabını açmak bazen 24-48 saat gibi bir zamanı bulabilir. Yani dondurduğunuz Instagram hesabına tekrar giriş yapmak için bu süreyi beklemeniz gerekebilir.

Böyle bir durumda "Kullanıcı adı veya şifre yanlış" uyarısıyla karşılabilirsiniz. Ancak belirttiğimiz gibi endişelenecek bir durum söz konusu değil. Kısa bir süre sonra hesabınız yeniden aktif hale gelecektir.

Tekrar dondurma işlemini yapabilmek için 1 hafta beklemeniz şart. Instagram, bu 1 hafta şartını kullanıcıların bu işlemi gelişigüzel kullanmaması için uyguluyor.

Instagram dondurma işlemi yaparak kullanıcılar Instagram hesaplarını diledikleri sürece kapatabilir. Instagram hesaplarını geçici olarak kapatmak isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de dondurulan hesaplarını ne zaman geri açabilecekleri. Peki, dondurulan Instagram hesabı ne zaman açılır?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra tekrar Instagram hesabınıza şifrenizi girerek dondurma işlemini sonlandırmak mümkün, ancak bu konuda bazı noktalar önemli. İşte, Instagram hesap dondurma hakkında merak edilen ayrıntılar...

DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;

1. Instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak.

Hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım?



Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Hesabınızı dondurmak için;1. instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.2. Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz

Instagram hesabımı nasıl silerim?



Hesabınızı sildiğinizde, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız, bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla tekrar kaydolamazsınız veya o kullanıcı adını başka bir hesaba ekleyemezsiniz. Silinen hesapları yeniden etkinleştirmemiz mümkün değildir.Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:



1. Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.



2. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.



3. Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.



Instagram dondurma linki



Kullanıcılar için işleri kolay hale getiren Instagram, kullanıcı hesabını dondurmak istediğinde basit bir çözüm sunuyor. Eğer geçici bir süre Instagram hesabınızı askıya almak istiyorsanız yapacağınız tek şey vereceğimiz 'link'e tıklamak.

INSTAGRAM HESABINI DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN