Vaatleriyle kandırdılar! Instagram üzerinden 118 milyon liralık dolandırıcılık: 65 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ağı Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak yatırım vaadiyle reklam paylaşımları yaparak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin, vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa süre içinde sermayenin beş katı kadar kâr vaat ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yükleterek mağdurlardan temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları belirlendi. Şüphelilerin son olarak şirket hesaplarına gelen paraları ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktararak akabinde kripto platformuna gönderdikleri bu şekilde paranın takibini imkansız hale getirdikleri tespit edildi.

Benzer yöntemlerle, 8 kişinin toplamda 118 milyon 449 bin 965 TL dolandırıldığı, 2 kişinin de 109 bin 643 dolar dolandırıldığı tespit edildi.

65 GÖZALTI KARARI

Yapılan araştırmalar sonucunda, 37 şüpheli şirket sahibi, 50 paravan şirket sahibi, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi sahibi, Banka veya Kripto hesaplarını kullandıran şahıslar, TAPE kayıtlarından tespit edilen şahıslar ve IP/PORT çalışması neticesinde tespit edilen şahıslar olmak üzere toplamda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 44 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlamaları yöneltiliyor.

Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.