Instagram için kritik toplantı! Bakan Uraloğlu: Olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz

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Türkiye'de Instagram'a erişim 2 Ağustos tarihi itibarıyla engellenmişti. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verilmişti. Instagram'a erişim yasağı devam ederken Bakan Uraloğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

"OLUMLU GELİŞMELERİN OLMASINI BEKLİYORUZ"



Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun, Instagram ve BTK yetkilileri arasındaki toplantıya yönelik şu ifadeleri kullandı.

Katalog suçlar dediğimiz internet ortamındaki yayınların düzenlemesine yönelik bir kanun. Bu kanunun bir maddesinde katalog suçlar var ve birkaç maddeden oluşuyor. Katalog suçlarda, Atatürk'e yönelik söylemler, çocuk istismarı, kumar oyunları, milli güvenliğe yönelik suçlar var. BTK bu içeriklerin çıkarılması istedi fakat olumsuz cevap alınca Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu noktadan sonra görüşmeler başladı. Görüşmelerde, "Türkiye'nin hassasiyeti olduğu konular var bunlara erişim engelinin getirilmesini istiyoruz" denildi. Ayrıca çifte standart konusu var. Avrupa ve ABD'nin isteklerine anında cevap verilmesi de gündemdeydi. Son durum ne olacak. Öğleden sonraki toplantıda göreceğiz.

"HERKESİN KANUNLARA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılmasına yönelik daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak