×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Instagram için kritik toplantı! Bakan Uraloğlu: Olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Instagram#BTK#Bakan Uraloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 11:35

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkililerinin bugün bir araya geleceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu paylaşımında, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye'de Instagram'a erişim 2 Ağustos tarihi itibarıyla engellenmişti. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verilmişti. Instagram'a erişim yasağı devam ederken Bakan Uraloğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

"OLUMLU GELİŞMELERİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPiyasalarda ABD depremi 37 yılın en yüksek düşüşü... Bitcoin ve Ethereum çakıldıPiyasalarda ABD depremi! 37 yılın en yüksek düşüşü... Bitcoin ve Ethereum çakıldıHaberi görüntüle

CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun, Instagram ve BTK yetkilileri arasındaki toplantıya yönelik şu ifadeleri kullandı.

Katalog suçlar dediğimiz internet ortamındaki yayınların düzenlemesine yönelik bir kanun. Bu kanunun bir maddesinde katalog suçlar var ve birkaç maddeden oluşuyor. Katalog suçlarda, Atatürk'e yönelik söylemler, çocuk istismarı, kumar oyunları, milli güvenliğe yönelik suçlar var. BTK bu içeriklerin çıkarılması istedi fakat olumsuz cevap alınca Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu noktadan sonra görüşmeler başladı. Görüşmelerde, "Türkiye'nin hassasiyeti olduğu konular var bunlara erişim engelinin getirilmesini istiyoruz" denildi. Ayrıca çifte standart konusu var. Avrupa ve ABD'nin isteklerine anında cevap verilmesi de gündemdeydi. Son durum ne olacak. Öğleden sonraki toplantıda göreceğiz.

Gözden KaçmasınHer an patlak verebilir: İsrail sığınakları açtı, uydu telefonları dağıttı ABD MK-83 bombalarını gönderiyor... Her an patlak verebilir: İsrail sığınakları açtı, uydu telefonları dağıttı! ABD MK-83 bombalarını gönderiyor...Haberi görüntüle

"HERKESİN KANUNLARA UYMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılmasına yönelik daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Instagram#BTK#Bakan Uraloğlu

BAKMADAN GEÇME!