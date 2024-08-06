Instagram erişime açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç: Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda

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Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle:

Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tip olaylar hoş olaylar değil. Kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. Gerekli kararı verecek olan yargı makamları. Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Basın açısından tatsız bir durum. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor.

'SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ DE KANUNLARA UYMAK ZORUNDA'

Bilgi Teknolojileri Kurumu Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. BTK'nın yetkileri var. 5651 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var 2007 yılında bu kanun yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanunda çeşitli sorumluluklar var. Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK'nın yetkileri var. Bilgi Teknolojisi Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz; çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulma yetkisi Bilgi Teknolojisi Kurumu başkanına verilmiş bir yetki. BTK hangi gerekçelerle hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayın çıkarılmasıyla ilgili bir bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamlarının da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda.

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'SOSYAL MEDYA KURULUŞLARI DA ÜLKEMİZİN KANUNLARINA UYACAK'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle BTK'nın vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur.

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'INSTAGRAM'IN AÇILMASIYLA İLGİLİ DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve dolayısıyla Instagram'ın açılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabii yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız bu konuda da kararı verecektir. O nedenle sosyal medya şirketleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uymak durumundadırlar. 5651 sayılı kanun herkesi bağlar. Orada BTK'ya da erişim sağlayıcılarına da sosyal medya şirketlerine de verilen görevler var. Bu görevleri herkes yapmak durumunda. Katalog suçlarına baktığımız zaman özellikle toplumun suçtan korunması, gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle suçtan korunmasıyla ilgili önemli katalog suçlar. Şimdi bu suçlar gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı makamlarımız tarafından soruşturulup suçlular bir yaptırma tabi tutuluyorsa bu sosyal medya şirketleri üzerinde kimliği belirli ya da fake hesaplarla yapılan bu paylaşımlar nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa bir şey sanal alemde de suçtur. O nedenle toplumu da suçtan korumak gerekir. Burada her şey hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşir. Basın özgürlüğü, yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız. Ama basın yayın yoluyla sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesinin önlenmesi de hukuk devletinin görevidir.

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'HANİYE İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARA ENGEL KONULDU'

Haniye ile ilgili paylaşımlara engel konuldu. Sansüre karşıyım diyorsanız o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmak durumundasınız. Haniye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?

Sosyal medya şirketi olarak bir kazanç sağlıyorsunuz vergisini vermek zorundasınız. Sayın cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği bu.

TÜRKİYE, SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLUYOR

Filistinli kardeşlerimizin haklarını Türkiye savunmaya devam edecek. Etkili bir şekilde hazırlık yapıldı. Müdahale dilekçesi uluslararası mahkemeye iletilecek. Tedbir kararının uygulanmaması uluslararası sistemin ne kadar etkisiz olduğunu gösterdi. Türkiye her platformda adaleti savunmaya devam edecek.