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İnşatta beton dökümü sırasında facia: 1 ölü, 3 yaralı

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#Tekirdağ#İnşaat#Çökme
İnşatta beton dökümü sırasında facia: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 15:24

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, inşaat halindeki bir fabrikanın ara katında beton dökümü sırasında meydana gelen çökmede işçilerden Mehmet Kuşlu (55) öldü, biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Ergene ilçesinde, Çerkezköy yolu üzerinde yapımı süren kimya fabrikası inşaatında meydana geldi. İnşaatta ara katta beton dökümü sırasında çökme oldu. İşçilerden Mehmet Kuşçu, Metin K., R.Y. ve H.Ş., göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin göçüğün altından çıkardığı işçilerden Mehmet Kuşlu'nun öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Metin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Kuşlu'nun cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Duran da olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İnşatta beton dökümü sırasında facia: 1 ölü, 3 yaralı

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#Tekirdağ#İnşaat#Çökme

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