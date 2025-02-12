‘İnsanlıktan nasibini almamış çete’ çökertildi... Sahte kanser ilacı üretip satmışlar

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PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR LİRA

‘Hücre-10’ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklanırken, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz hammadde ve 60 adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi. İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı” dedi.