İnsanlık tarihine yeni sayfa: Karahantepe’den ortaya çıkan gerçekler

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ilk durağı olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Şanlıurfa Müzesi bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi altı şehirde hayata geçirilen festival, Şanlıurfa’da dokuz gün boyunca çok yönlü bir kültür-sanat programı sunuyor.

KARAHANTEPE’DE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Festival kapsamında Karahantepe’de gerçekleştirdiğimiz röportajlarda, bölgenin bilinmeyenlerine dair önemli veriler paylaşıldı. Taş Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, yürütülen arkeozoolojik çalışmalarda yaklaşık 14 bin hayvan kemiği parçası bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının analiz edildiğini söyledi. Karul, elde edilen sonuçlara göre Karahantepe’de tüketilen hayvanların yaklaşık yüzde 60’ını ceylanların oluşturduğunu belirtti.

Bu verinin, bölgede tespit edilen avlak alanları ve av tuzaklarını anlamlandırdığını ifade eden Karul, Taş Tepeler projesiyle birlikte farklı yerleşimlerden elde edilen verilerin karşılaştırılabildiğini vurguladı.

GÖBEKLİTEPE İLE FARKI NE?

Karahantepe ile Göbeklitepe arasında dikkat çeken farklara da değinen Karul, Göbeklitepe’de hayvan çeşitliliğinin daha geniş olduğunu, Karahantepe’de ise beslenmenin daha sınırlı kaldığını söyledi. Birbirine oldukça yakın bu iki yerleşimde farklı beslenme alışkanlıklarının görülmesi, bölgenin düşündüğümüzden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

YERLEŞİK HAYAT YENİDEN TARTIŞILIYOR

Akademisyen ve tur rehberi Emine Yeşim Bedlek ise Karahantepe ve Göbeklitepe’nin insanlık tarihine bakışı değiştirdiğini vurguladı. Bedlek, uzun yıllar yerleşik hayata tarımla geçildiğinin düşünüldüğünü ancak bu kazılar sayesinde insanların tarım yapmadan da yerleşik bir yaşam sürdüğünün anlaşıldığını söyledi.

1500 YILLIK YAŞAMIN İZLERİ

Yaklaşık 1500 yıl boyunca üretim yapmadan yaşamış toplulukların izlerinin bu bölgede görüldüğünü belirten Bedlek, bugün bu insanların ne yediği, nasıl avlandığı ve nasıl bir hayat sürdüğünün araştırıldığını ifade etti.

Uzmanlara göre Karahantepe ve Göbeklitepe, yalnızca Türkiye için değil dünya tarihi açısından da önemli bir kırılma noktası. Şanlıurfa, bu keşiflerle birlikte insanlık tarihinin yeniden yazıldığı merkezlerden biri haline geliyor.