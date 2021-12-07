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İnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki

#Minibüs#Kirli Pantolon#İşçi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre taşıma arıcına binen bir kişi, kıyafetlerinin kirli olduğu gerekçesiyle minibüs şoförünün tepkisiyle karşılaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" dediği görüldü.

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Olay, 6 Aralık saat 20.00 sıralarında eski otogarda meydana geldi. İşten çıkan bir kişi Yalıkavak istikametine giden minibüse bindiği sırada şoförün tepkisiyle karşılaştı. Şoför minibüse binen kişinin üzerindeki iş elbiselerinin kirli olduğunu, bu şekilde binemeyeceğini ve koltuğa oturamayacağını söyledi. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BENDE GİTMİYORUM"

Görüntülerde minibüs şoförünün, yolcuyla tartıştığı anlar görülürken görüntü çeken yolcuya da sert çıktığı dikkati çekti. Görüntüde şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla oturamazsın" dediği görüldü. Ayrıca şoförün kameraya kaydeden yolcuya hitaben, "Görüntüyü silmezsen bende gitmem" dediği görüntüde yer aldı. Yaşanan tartışmanın ardından şoförün hareket ettiği ve üzerindeki kıyafetlerden dolayı şoförün tepki gösterdiği yolcunun Yalıkavak’ta indiği öğrenildi.

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#Minibüs#Kirli Pantolon#İşçi

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