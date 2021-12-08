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'İnsanlık öldü' dedirtti! Minibüsteki skandalda harekete geçildi

#Minibüs#Kirli Pantolon#İşçi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş elbisesiyle minibüsüne binen yolcuya, "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyen şoför hakkında idari işlem başlatılarak, 'şoför kartı' da iptal edildi.

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Bodrum'da 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkan bir kişi Otogar'dan Yalıkavak yönüne giden minibüse bindi. Şoför, bu kişiye elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyince tartışma çıktı. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde minibüs şoförünün görüntüyü çeken yolcuya da çıkıştığı, "Görüntüyü silmezsen ben de gitmem" dediği görüldü. Şoförün koltuğa oturmasına izin vermediği yolcunun Yalıkavak'ta indiği ifade edildi.

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İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik. Söz konusu araç ve şoförü Büyükşehir Belediyesi bünyemizde bulunmamakla beraber, denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

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#Minibüs#Kirli Pantolon#İşçi

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