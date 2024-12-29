Gazze için 1 Ocak'ta büyük buluşma... "İnsanlık İttifakı farkındalık çalışması başlattı

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İnsanlık İttifakı üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek "Büyük Buluşma"da, Gazze'deki soykırıma karşı tüm insanlığı harekete geçirmek için Filistin'e destek eylemi gerçekleştirecek.

CNN Türk canlı yayınına katılan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze Şeridi'ndeki katliamın 15 aydır devam ettiğini ve dünyanın gözü önünde bir halkın yok edildiğini söyledi. TÜGVA Başkanı Beşinci şunları söyledi:

Herkesin asil ve soylu öfkeleriyle beraber, vicdanlarıyla, merhametleriyle beraber katılmalarını ve dünyaya yeni yılın ilk güçlü mesajı vermelerini diliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler. Bizim sivil olarak sorumluluğumuz, bu savaştaki, bu soykırımdaki sorumluluğumuz budur diye düşünüyorum. Yılın en güçlü mesajına katkı sağlamak isteyen, dünyayı uyandırmak isteyen, bütün büyüklerimi, ülkemin güzel insanını oraya bekliyorum.

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Beşinci, "Bu acımasız zulme sessiz kalmak insanlık onuruna apaçık aykırıdır. Filistin sadece bir ırk ya da dinin değil, tüm insanlığın meselesi olmalıdır. İnsanlık, Filistin'deki insanların yaşam hakkı için ayağa kalkmalıdır. Vicdanların uyanışı ve bir çağrının yükselişi gerekmektedir. Artık görüyoruz ki İsrail tarafından 56 yıl boyunca sistematik bir şekilde yapılmakta olan zulüm, 57'nci yılında soykırıma dönüşmüş durumdadır. Ortada çok açık bir işgal girişimi, çok net bir soykırım vardır. Batılı devletler tarafından, İkinci Dğnya Savaşı'ndan sonra ortaya atılan bütün kavram, kurum, kuruluş ve kararların hiçbir geçerliliği kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

GAZZE İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMASI

"İnsanlık İttifakı" adıyla bir araya gelen bir grup, "Wanted Netanyahu" sloganıyla hazırlanan görselleri, İstanbul'un farklı noktalarına asarak, uluslararası kamuoyunu Filistin'deki zulme karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının ve isminin bulunduğu görsellerin üzerinde "İnternational Criminal Court Wanted For War Crimes & Genocide" ifadeleri yer alıyor. Özellikle Netanyahu'yu işaret eden görseller, Filistin'de işlenen insanlık suçlarına karşı duyarlılık oluşturma amacı taşıyor.

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"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURUN"

"İnsanlık İttifakı" sözcüleri, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamalarında, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her gün katlediliyor. Bu, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. Şehrin her köşesine astığımız görsellerle tüm insanlığa bir çağrı yapıyoruz: Gazze'deki soykırımı durdurun!" ifadelerine yer verdi.