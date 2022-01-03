İnsanlık 'dondu'

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İran'a bağlı Belasur köyünde, iki çocuğu ile Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Afgan kadın, donarak yaşamını yitirdi. Van Valiliği olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın köyde gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye’ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla geçmek isteyen Afgan kadın, önceki gün soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belasur köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülerde, annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

İRAN TARAFINDA YAŞANDI

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır. Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir” denildi.