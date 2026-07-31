İnsanlık dersine yumruklu dayak

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde 27 Temmuz akşamı, kaldırımda yürüyen Y.P. (14) ile kuzeni M.P.'yi (15) araçla bir süre takip eden T.S. (25) ile yanındaki kişi, daha sonra durup laf attı. 2 kız kuzen, şüphelilere tepki gösterince tartışma çıktı. Kızları takip edip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 2 şüpheliye, emekli Nurettin Erçayan (72) müdahale etti.

Erçayan, kızları aracın yanından uzaklaştırıp araçtaki 2 kişiye de tepki gösterdi. Araçtan inen T.S., Erçayan'a tekme tokat saldırdı. Erçayan, aldığı darbelerle yere düştü. Şüpheliler, Erçayan'ı darp ettikten sonra araçla uzaklaştı. Yaralanan Nurettin Erçayan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Erçayan ve korumaya çalıştığı kızlar şikâyette bulundu. Polis, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Nurettin Erçayan, evinden çıkıp restoranın önünden geçerken durumu fark ettiğini söyleyerek, "2 genç kızı zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar' dedim. Aracın kapısını kapatırken düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darp ettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim" dedi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını öğrendiğini söyleyen Nurettin Erçayan, "Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum" diye konuştu.

T.S. (25) ile yanındaki kişi, dün yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden T.S.'nin 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenildi.