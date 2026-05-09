İnsanlığınız batsın

İSTANBUL Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde 27 Nisan'da bir personelin, bir hastayı ittirip yere düşürdükten sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı personelin başka bir hastaya tükürdüğü anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bakımevinde görevli mesul müdür ile 3 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerden S.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul’da özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yerde darp etti

İŞTEN ÇIKARILDI

Açıklamada, 27 Nisan’da meydana gelen olayın bakanlığa intikal etmesiyle ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi’nde meydana geldiği bildirilmişti. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

“Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup, tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.”

1 şüpheli tutuklandı