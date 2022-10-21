İklim değişikliği... İnsanlığın ortak kaderi

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Emine Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

İFTİHAR SEBEBİ

“İklim değişikliği insanlığın ortak tecrübesi, ortak meselesi ve ortak kaderi. 7.5 milyar insanı ve tüm canlı yaşamını doğrudan etkileyen hayati bir meseledir. Tüm dünyanın içine girdiği bu çıkmaz küresel dayanışmayla aşılabilir. Çevre sorunlarının çözümünde medyanın apayrı bir rolü ve önemi var. 2017’de başlattığımız ‘Sıfır Atık Projesi’ tecrübemizi paylaşmamız için birçok ülkeden talep geldi. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ‘İyi Niyet Beyanı’ imzaladık ve tüm ülkelerin imzasına açtık. Kısa bir sürede, 20’den fazla ‘first lady’, bakan ve uluslararası kuruluş temsilcisi imzalarını attılar. Tüm bunlar, ülkemiz için iftihar sebebidir."

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ÖDÜLLER EMİNE ERDOĞAN’DAN

Emine Erdoğan, İspanyol Haber Ajansı İklim Direktörü Arturo Larena ile eski Norveç İklim ve Çevre Bakanı, eski BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim’a Çevre Forumu Özel Ödülleri’ni verdi. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz de Emine Erdoğan’a geri dönüşümden yapılan fotoğraf makinesi hediye etti.