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'İnsanlığın kaderini bir avuç ülkeye bırakamayız'

#Angola#Recep Tayyip Erdoğan#Afrika
İnsanlığın kaderini bir avuç ülkeye bırakamayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında meclislerin demokratik hayatın vazgeçilemez unsurları olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün boşa çıkarılmasında Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüş, Türk demokrasisinin güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Angola Ulusal Meclisi’ni de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum. Sahraaltı Afrika'nın önde gelen ülkesi Angola ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü durumundaki Türkiye'nin işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir. Dünyanın yeni bir siyasi ve ekonomik sistemin kuruluşunun eşiğinde olduğu şu dönemde, böyle bir işbirliği tüm taraflar için verimli ve kazançlı olacaktır.

Biz, sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Afrika kıtası, bin yıllık tarihi bağlarımızın bulunduğu, ülkemizin en köklü ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan biridir. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında, bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi'ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz.

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SİZLERLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE HAZIRIZ

(‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ettiklerini hatırlatarak) İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Dünya değişirken, diplomasi, ticaret, uluslararası ilişkiler köklü dönüşümlerden geçerken, küresel güvenlik mimarisinin aynı kalması düşünülemez.”

AFRİKA HALKLARINI BAĞRIMIZA BASIYORUZ

Afrika halklarının uğrunda milyonlarca evladını kurban vererek elde ettikleri bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın yeniden nüksettiğine şahit oluyoruz. Bu ülkelerin, kendi kanlı tarihlerinin albenisinden bir an önce sıyrılarak, günümüzün gerçekleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

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#Angola#Recep Tayyip Erdoğan#Afrika

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