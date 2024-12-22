İnsanlığın iki kez yerle bir edildiği kamp

Haberin Devamı

SURİYE’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı’na yıllar sonra dönüşler başladı. 1948 savaşından göç eden Filistinlilerin yaşadığı kamp, DEAŞ’ın ve Beşar Esad’ın da saldırılarına uğradı. Bir milyona yakın Filistinli, bölgeden göç etmek zorunda kaldı. Rejimin devrilmesinin ardından evlerine dönen Filistinliler, karşılarında harabe, enkaz yığını ve hayalet kent buldu. Hürriyet, Yermuk Mülteci Kampı olarak bilinen bölgeyi gezdi, Filistinlilerle konuştu.

ÖNCE DEAŞ SONRA ESAD

HTŞ ve muhaliflerin başkent Şam’da kontrolü sağlamasının ardından içsavaş nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar, Suriye’ye dönmeye devam ediyor. Bunlardan bazıları ise Filistin Mahallesi olarak bilinen Şam’ın güneyindeki Yermuk Mülteci Kampı sakinleri. İsrail’in 1948 yılındaki saldırılarından kaçan Filistinli mültecilerin kaldığı bölgede adeta insanlık dramı yaşanmış. Yarım milyona yakın Filistinli’nin yaşadığı bölge 2015 yılında DEAŞ’ın hedefi oldu. Yüzlerce kişiyi öldüren, infazlarla büyük katliam yapan DEAŞ, Filistin mezarlığına bile saldırarak mezar taşlarını, mermerleri kırarak adeta yerle bir etti. Devrilen Beşar Esad ise 2017 yılında Rusya ve İran’ın desteğiyle havadan bomba, karadan da top atışlarıyla saldırı başlattı. Binalar, okullar, camiler her yer bombalandı. Bölge harabeye, evler enkaza dönüştü. Yüz binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

MEZARLARI BİLE YIKTILAR

Suriye rejiminin devrilmesinin ardından yıllar sonra evlerine dönen Filistinliler, karşılarında harabeye dönmüş, hayalet bir bölge ve enkaz yığınları buldu. Saldırıya uğrayan mezarlığa giderek ölenleri için dua okudu. Toz bulutları içerisinde, enkaz yığınları arasında evlerini bulmaya çalıştı. Faruk el Masahut Muhayem, “Dedelerimiz, babalarımız İsrail katliamından kaçtı. Biz ise önce DEAŞ sonra da Esad’ın zulmünü yaşadık. Onlardan kaçtık. Evlerimizi, camilerimizi her şeyimizi bombalamışlar. Mezarlığımızı yerle bir etmişler, ölülerimizi bile rahat bırakmamışlar” dedi. Halid Şıhabi ise “DEAŞ saldırdı, onlar gitti, Esad saldırdı. Bölgeyi ablukaya aldı. 6 yıl esaret yaşadık. Ekmek, su, elektrik yoktu. Birçok kişiyi öldürdü. 2018 yılında abluka kaldırıldı. İnsanlar göç etti, 500 bine yakın nüfus 25-30 bine düştü. Rejim yıkılınca dönüşler de başladı. Yavaş yavaş gelecekler, gidecek başka yerimiz yok” ifadelerini kullandı.