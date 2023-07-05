İnsanlığın bittiği yer! Elif Nur ve kardeşleri bu çatı katında hapis hayatı yaşıyordu

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Eskişehir Tepebaşı’nda yaşayan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl tutuklandı. Çocukları Y. (10), M. (13) ve Elif Nur ise hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu’nun (51) yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık’ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından hala, amca ve babaanne tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif Nur’un ölümüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Amca Sezer Tiftik

‘HAFTALARCA AÇ BIRAKTILAR’

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İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre, Elif Nur’un fiziksel istismarın yanı sıra ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara bakmak için sosyal yardım parası aldığı belirtilen iddianamede, “Elif Nur Tiftik ve mağdurlar M. ve Y.’nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, çatı arasında, soğuk-eşyasız bir ortamda, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, ayrıca odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce ve hatta haftalarca herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları tespit edildi” denildi.

Babaanne Cihangir Kurumlu - Hala Deniz Tiftik

‘DURUMA ALDIRIŞ ETMEDİLER’

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Bölümü'nden alınan raporda, diğer 2 kardeşin de yaşıtlarına göre yeterince beslenmedikleri ve gelişim geriliklerinin olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, “Şüphelilerin çocukların durumuna aldırış etmeyen yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkânı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkânlardan bilerek mahrum ettikleri, işledikleri suç nedeniyle şüphelilerin kanunda öngörülen cezanın en üst sınırından cezalandırılmaları gerektiği, yine şüphelilerin maktulün kardeşleri mağdurlara karşı ise çocuğa eziyet suçlarını işlediklerine ilişkin haklarında kamu davası açmaya yeterlilikte delil ve kanaat oluştuğu” ifadeleri yer aldı.