İnsanlığın bittiği mahalle

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Halk TV’nin haberiyle gündeme gelen iğrenç olay Ekim 2010’da İstanbul Sultanbeyli’de yaşandı. İddiaya göre, okul arkadaşı H.V., o dönem 13 yaşında olan H.’yi evine davet etti. H.’nin gitmek istememesi üzerine, H.V. “Film izler, eğleniriz” diyerek onu ikna etti. 13 yaşındaki kız, H.V. ve arkadaşı T.K. ile birlikte eve gitti. Eve gittikten kısa bir süre sonra H.V., önce H.’yi dudaklarından öpmeye çalıştı. H.’nin kendisini geri çekmesi üzerine, “Bir şey olmaz” diyerek tekrar öptü. H.’yi kendisine doğru çeken H.V. kıyafetlerini çıkartarak, bağırmasını engellemek için eliyle ağzını kapatmaya çalışarak H. ile ilişkiye girmeye çalıştı. T.K. da bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. H. “Yeter artık bırak, tamam artık” diye bağırmaya başladı. Olay yerinden kaçan H. bir minibüse binerek kendi evine döndü.

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GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİLER

Hayatının karartan bu olayın ardından H., 2 yıl süresince aynı mahallede oturduğu ya da aynı okulda okuduğu kişiler tarafından, bu görüntüyle tehdit edilerek ilişkiye zorlandı. 15 kişi, “H.V. ile ilişkisi konusunda ellerinde görüntü olduğunu, kendileri ile de cinsel ilişkiye girmesi gerektiğini, aksi takdirde görüntüleri ailesine, hapiste bulunan ağabeyine, okul yönetimi ve başkalarına bildireceklerini” söyleyerek H.’yi tehdit etti. H.’yi ormanlık alana, inşaata hatta okulda boş bir sınıfa götürerek ilişkiye girmeye zorladılar.

RUH SAĞLIĞI BOZULDU

2012’de F.R.E., S.E. ve G.D.’nin okuduğu lisenin boş olan bir sınıfında kendisine cinsel saldırıda bulunması üzerine H., Sultanbeyli Çocuk Büro Amirliği’ne giderek yaşadığı olayları tek tek anlattı. H.’nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında alınan raporda, H.’nin 2010’dan beri yaşadığı olaylar nedeniyle ‘travma sonrası stres bozukluğu’, ‘majör depresyon’ geliştiği, bu durumun devam ettiği, ruh sağlığının bozuk olduğu belirtildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 2013’te 13’ü 18 yaşından küçük olan 15 şüpheli hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.

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İLK YARGILAMA 10 YIL SÜRDÜ

İstanbul Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 yıl süren davada, 15 sanık üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

H. ise yargılama aşamasında verdiği ifadesinde, “Olay tarihinde ilköğretim 8’inci sınıfta okuyordum. Benimle aynı okulda okuyan H.V. bir gün bana ‘Okuldan kaçalım, gezelim’ dedi. Kabul ettim. H.V., bana ‘Sultanbeyli merkezde tanıdıklar görebilir başka yere gidelim’ dedi. Yanında T. isminde bir arkadaşı daha vardı. H.V., ‘Samandıra’da evim var, evime gidelim’ dedi. Kötü bir şey yapabileceklerinden kuşkulanıp ‘Olmaz’ dedim. H.V. de ‘Ben senin aklına geleni anladım. Saçmalama, böyle bir şey olmaz’ deyip bulunduğumuz yerdeki marketten ekmek alıp Allah ve ekmek üzerine yemin etti. 3 kişi H.V.’nin evine gittik” dedi. 2 yıl süresince yaşadığı kâbusu bütün detayları ile ağlayarak anlatan H., şikâyetçi olduğunu söyledi.

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KURULAN HÜKÜM BOZULDU

2013’te başlayan dava 2023’te karara bağlandı. Mahkeme 13 sanığı 6 yıl ile 23 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Dosya yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi ise hükmü bozarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başlandı.