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İnsanlığın bittiği kıyı

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#ANTALYA#Kaçak Göçmen#Kıbrıs
İnsanlığın bittiği kıyı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Antalya’da kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaptanının “Kıbrıs’a geldik” diyerek Gazipaşa açıklarına bıraktığı Suriye uyruklu 15 kişiyi kıyıda polis karşıladı.

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Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili’nde dün saat 05.00 sıralarında, bir grubun, şambrelle yüzerek sahile ulaşmaya çalıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 SAAT SUDA KALDI

Ekipler yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan kişiyi fark etti. Bu kişi, polis tarafından sahile çıkarıldı. Polise, beraberindeki 14 kişiyle Kıbrıs’a gitmek için yola çıktıklarını, kaptanın Kıbrıs kıyılarına geldiklerini belirterek kendilerine şambrel verdiğini ve 2 saat denizde kaldığını belirten Suriye uyruklu kaçak göçmen, hastaneye kaldırıldı. Polis sahilde yaptığı aramada şambreller belirledi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis de ilçede göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 14 göçmeni Pazarcı Mahallesi Karadağ mevkisinde yakaladı. Suriyeli kaçak göçmenler, sağlık kontrolü için hastaneye ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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#ANTALYA#Kaçak Göçmen#Kıbrıs

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