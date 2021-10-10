İnsanlığın bittiği an

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Hatay Antakya’da önceki gün 16.00 sıralarında, 5 kişilik erkeklerden oluşan grup bir dükkânın önünde tavla oynuyordu. Bu sırada, 17 yaşındaki E.M. çığlıklar atarak geldi. Kaldırımda çevresine korku dolu gözlerle bakan E.M. sağa-sola koştururken, tavla oynayanları gördü. E.M. kısa bir süre daha etrafı gözledikten sonra tavla oynayanların yanına yaklaştı ve elinde satır olan bir kişiden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Ancak E.M., yardım talebine herhangi bir karşılık alamadı. Diğer taraftan, sevgilisi E.M.’yi gören satırlı saldırgan İbrahim K. (24) yolun karşısından elini kolunu sallayarak dükkânın önüne geldi. Gruptakilerden biri ayağa kalkıp birkaç metre uzaklaşırken, saldırgan elindeki satırla kıza vurmaya başladı. E.M. aldığı darbelerle yere düştü. İbrahim K. ise E.M.’ye vurmaya devam etti. Gürültüyü duyup yan taraftaki dükkândan çıkan bir erkek de olayı gördü ve müdahale etmeden tekrar içeri girdi. Saldırgan ise sevgilisini yaralayıp rahat tavırlarla gitti.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI

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Bölgede ‘Kurbat’ olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen E.M. ile İbrahim K.’nın, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. E.M., olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim K.’dan şikâyetçi olmadı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim K. hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “Şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır” dedi.

'KADİR ŞEKER' ENDİŞESİ Mİ?

Satırlı saldırı ve kadının yardım çığlığına duyarsız kalınması sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kişiler ise “Tavla oynayanlar, Konya’da Kadir Şeker’in başına gelenlerden korkmuş olabilir” yorumunda bulundu. Oysa ‘Kadir Şeker olayı’ şöyleydi:

Kadir Şeker (20) parkta iki sevgilinin kavgasına tanık olmuştu. Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a (32) engel olmak isterken aralarında arbede yaşanmıştı. Bu sırada Şeker, Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Bursa’da da Tolgahan Toktaş tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip kaçırılmaya çalışan kadını oradan geçen DHA muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtarmıştı.