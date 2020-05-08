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YOZGAT, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 22:46,Son Güncelleme:

İnsanlığa tekme!

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İnsanlığa tekme!
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Saraykent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Kasap dükkanı önünde yiyecek bekleyen sokak köpeğine, kimliği belirsiz bir kişi süpürge fırlattı. Köpeğin oradan ayrılmaması üzerine aynı kişi bu kez de köpeğe tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin saldırgana tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.

Kimliği belirsiz kişinin köpeğe saldırması ve ardından vatandaşlar arasında yaşanan tartışma, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, birçok kişinin tepkisine neden oldu.

İnsanlığa tekme

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