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Deniz ÖZEN / DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İnsanlığa ateş

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İnsanlığa ateş
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Kimliği belirsiz bir kişinin Sinop’ta yabankuşlarını avlarken çekilen görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Sinop’un Akliman İskelesi’ne önceki gün öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, otomobilinin bagajından çıkardığı havalı tüfek ile deniz üzerinde uçan yabankuşunu vurmaya çalıştı. Bu anlar ise piknik için çevrede bulunan Saliha O. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saçmaların hedefi olmaktan son anda kurtulan yabankuşunun hızla bölgeden uzaklaştığı görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

‘UMARIM BULUNUR’

Polis görüntülerdeki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken olaya tanıklık eden Saliha O., “Kim olduğunu bilmediğim bu kişi, yabankuşunu vurmaya çalıştı. Umarım bulunup cezalandırılır” dedi.

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