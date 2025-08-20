'İnsanlarla karşılaşması çok riskli' | Yoğunlukları artıyor: Bitlis'te suda yüzerken görüntülendiler

Haberin Devamı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde bozayılar, buz gibi suda yüzerken görüntülendi. Doğaseverler, Nemrut’un yalnızca eşsiz manzarasıyla değil, aynı zamanda yaban hayatıyla da büyük bir zenginlik sunduğunu belirterek, bu anların doğanın en güzel sürprizlerinden biri olduğunu ifade etti.

Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, son günlerde Nemrut Krater Gölü civarında bozayı yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Bir anne ayı ve iki yavrusunun, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dolaştığını belirten Önen, ziyaretçilerin bir kısmının ayıları elle beslediğini ve onlarla selfie yaptığını söyledi.

Haberin Devamı

Önen, "Bu tür karşılaşmalar hem insanlar hem de ayılar için risk oluşturuyor. Ayılar saldırabilir, yaralanmalara yol açabilir ya da zarar görebilir. Bu tür temaslar ayıların beslenme alışkanlıklarını bozuyor ve insanların bulunduğu alanlara daha sık gelme eğilimi kazandırıyor. Ayılar sürekli insanların olduğu alanlarda dolaşıyor. Ayrıca göl çevresinde yüzülmemesi gerekiyor. Boğulma riskinin yanı sıra ayılar da su içmek ve yüzmek için göl kenarına geliyor. İnsanların bir koyda yüzerken, 150-200 metre ötede başka bir koyda ayılar da yüzebiliyor. Birçok kişi ayıların yüzebildiğinden haberdar değil" dedi. (DHA)