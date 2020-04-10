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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

İnsanların hayatını tehlikeye attı! Evinde yakalandı!

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Bursa'da Corona Virüsü tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı. Melek K., ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., Corona Virüsü testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

Melek K. bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti.

İnsanların hayatını tehlikeye attı Evinde yakalandı

Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

 

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