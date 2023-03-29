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İnsani Yardım Tugayı’nda iftar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#İnsani Yardım Tugayı
İnsani Yardım Tugayı’nda iftar
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi.

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Erdoğan, özetle şöyle konuştu: “Ordumuz, sınır güvenliğinden terörle mücadele harekâtlarına, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine adeta destan yazıyor. 22 sene önce kurulan İnsani Yardım Tugayımız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. Son olarak 6 şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu tugayımıza bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu, onlarca canımızı enkazından altından kurtarmıştır. Bölgedeki askeri birlikler de diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur. Birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da, biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakârca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#İnsani Yardım Tugayı

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