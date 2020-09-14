İnsan zinciri oluşturup, yaralı anne ve 2 çocuğunu sedye ile yola çıkardılar

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Gediz ilçesi kavşağında meydana geldi. Fadime Kılıçaslan'ın idaresindeki 16 NOU 69 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Fadime Kılıçaslan ile çocukları Ada (3) ve Ege Kılıçaslan (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri araç içindeki sürücü Fadime ile çocukları Ada ve Ege Kılıçaslan’ı yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkardı. İnsan zinciri oluşturan ekipler, yaralıları sedye ile karayoluna çıkartıp ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

ÇALILIKLAR ARACIN ÇAYA DÜŞMESİNİ ENGELLEDİ

Hurdaya dönen otomobilin, şarampole yuvarlandığı esnada şans eseri çalılıklara çarparak durduğu ve Porsuk Çayı'na düşmekten son anda kurtulduğu tespit edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.