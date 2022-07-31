İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşırttı! Karınca ile beslediğini söyledi

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Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak, çamaşırlarını toplarken fark ettiği örümceği görünce çok şaşırdı. Örümceğin insana benzediğini ve ürpertici olduğunu belirten Ağaçbacak, bu yaşına kadar ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyledi. Ağaçbacak, "Ben dün akşam çamaşır topladım. İçeriye aldım çamaşırlarımı dürmek için. O anda eşofmanımda beyaz bir örümcek gördüm. Çok değişik geldi bana. Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi. 65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar. Köy yeri burası, çok örümcek olur burada. Bu örümcek insana benziyor, ağzı var, kaşı var, hatta içini görebiliyoruz. Resmen insana bakıyor, ürpertiyor ve korkutuyor. O yüzden çektik fotoğrafını. İnternette incelediğimizde böyle örümceklerin zehirli olduklarını öğrendik" dedi.