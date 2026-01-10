×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'İnsan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı! İzmir'deki skandalda öğretmen hakkında karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Bornova#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 11:58

İzmir’in Bornova ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.'nin, 6 kız öğrencisini ders saatinde kendi evine götürerek temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 'İnsan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova’da bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardı. Güvenlik kameralarının görmediği bir noktadan öğrencileri özel aracına bindirdiği iddia edilen D.T.’nin, çocukları yeni taşındığı evine götürdüğü öne sürüldü.

VALİLİK AÇIĞA ALDI, BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın 8 Ocak tarihinde kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, öğretmen D.T. 'insan ticareti' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERÖğretmenden ders saatinde skandal Evdeki fotoğraflara tepki yağmıştı: Velilerin şikayeti ile soruşturma başlatıldıÖğretmenden ders saatinde skandal! Evdeki fotoğraflara tepki yağmıştı: Velilerin şikayeti ile soruşturma başlatıldıHaberi görüntüle

'EVDE ALKOL VE SİGARA' İDDİASI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren detaylarda; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı iddia edildi. Gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

İnsan ticareti suçlamasıyla gözaltına alınmıştı İzmirdeki skandalda öğretmen hakkında karar verildi

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli D.T.’nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savunduğu öğrenildi. Öte yandan D.T.'nin, okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERİnfiale neden olmuştu: İzmirdeki skandalda öğretmen için gözaltı kararı İnsan ticareti ile suçlanıyorİnfiale neden olmuştu: İzmir'deki skandalda öğretmen için gözaltı kararı! 'İnsan ticareti' ile suçlanıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Bornova#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!