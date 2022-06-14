İnsan sağlığıyla oynuyorlardı

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Bodrum katta yapılan aramada, başka kişiler adına reçetelendirilmiş 2 bin 941 kutu ilaç, barkod ve kare kodu olmayan 104 kutu ilaç ve üzerinde ‘içilmez’ ibaresi bulunan içerisinde 285 litre etil alkol olan 56 bidon bulundu. Eczacı E.K. gözaltına alındı. E.K.’nin depoda bulunan ilaçları satılmış gibi göstererek devletten para aldığı ya da farklı kişilere sattığı öne sürüldü. E.K.’iın eczanede yasadışı alkol satışı yaptığı da iddia edildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan E.K. sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.