'İnsan sağlığını da tehdit ediyor' | Dere yatakları siyah aktı... Koku ve kirlilik nedeniyle isyan ettiler

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Kozan ilçesinde bulunan Deliçay ve çevresindeki akarsu yataklarından akan kirli sular bölge halkının tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, nedenin bölgedeki organize sanayide bulunan fabrikalardan gelen atıkların neden olduğunu ileri sürdü. Kozan OSB yetkilileri ise her türlü denetime açık olduklarını belirterek, kirliliğin fabrikalardan olmadığına ifade etti.

Deliçaydaki kirlilik ise havadan dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler su kirliliğinin dışında bölgeye bırakılan atıklar nedeniyle oluşan çevre kirliliğini de gözler önüne serdi.

"İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDİYOR"

Mahalle sakinlerin Kenan Alkış, "Burası daha önceden beyaz su akan bir dere yatağıydı. Su kaplumbağaları ve yılanların doğası olan bir yerdi. Çok pis bir koku var. Zehir akıyor, insan sağlığını da tehdit ediyor. Kaymakamlığa, Cimere şikâyet ettik sosyal medyadan tepkimizi gösterdik ama bir sonuç alamıyoruz" dedi.



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Eskiden bölgede balık olduğunu şuanda ise hiçbir canlı kalmadığını iler süren Alkış, "Biz 15 yıl önce bu derelerde balık tutardık. Biz fabrikalara karşı değiliz, Fabrikalarda köyümüzden de çalışan var ama arıtma tesisi olsa, bu tesisler arıtma ile çalışsa biz daha sağlıklı yaşayacağız" diye konuştu.

"YAŞANAN KİRLİLİKLE İLGİLİ TÜM OSB FİRMALARI DENETİMLERE AÇIKTIR"

Yaşanan kirlilik ile ilgili iddialara cevap veren Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın ise, çevrede görülen atık sular için geçtiğimiz haftalarda inceleme yapıldığını OSB kaynaklı olmadığını söyledi. Aydın," Kozan OSB'de herhangi bir tesisten çıkan atık su bulunmamakta. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta bölgemizde incelemelerde bulunup numuneler aldı. Bölgede inceleme yapıldı.

Oluşabilecek atık tesisler denetlendi. Tesislerde ve OSB'den atık suyu kaynağı bulunmadığı tespit edildi. Küçük sanayi sitesi kenarından akan atık su ile ilgili inceleme sürüyor. Bölgede yaşanan sulardaki bu kirliliğin dışarıdan bırakılma ihtimaline karşılık bir denetim yapılıyor.

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Yakında bakanlığımız net tanıları ilçemiz ile paylaşacak. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kirlilik nedeni ile yapılan denetimde firmalar tespit edilerek gerekli cezai işlemler bakanlığımız tarafından uygulandı. Şuan yaşanan kirlilikle ilgili tüm OSB firmaları denetimlere açıktır" ifadelerini kullandı.