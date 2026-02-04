İnsan odaklı tedavi çağrısı

Haberin Devamı

Dünya genelinde her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen kanser, sağlık politikalarının en kritik başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Bugün (4 Şubat) anılacak Dünya Kanser Günü öncesinde yapılan son açıklamalarda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanserle Mücadele Birliği (UICC), ülkeleri yalnızca tedavi kapasitesini artırmaya değil, aynı zamanda önleme programlarını güçlendirmeye, tarama hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve kanser bakımını toplumun tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmeye davet ediyor.

YALNIZCA KLİNİKLE KALMASIN

2025–2027 dönemini kapsayan küresel kampanya çerçevesinde benimsenen “United by Unique” yani “Benzersizlikle birleşiyoruz” teması, kanserle mücadelede standart çözümlerin ötesine geçilmesi gerektiğine işaret ediyor. Mesaj net: Her hastanın deneyimi farklı, ihtiyaçları farklı ve sağlık sistemleri de bu çeşitliliği karşılayabilecek esneklikte olmalı. UICC’nin 2026’ya yönelik değerlendirmelerinde, hasta yolculuğunun yalnızca klinik tedaviyle sınırlı kalmaması; psikolojik destek, rehabilitasyon, sosyal hizmetler ve yaşam kalitesini artıran uygulamaların da sistemin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

ERKEN TANIYA ERİŞİM ADİL OLMALI

WHO cephesinde ise eşitsizlikler ana gündem maddelerinden biri. Kurum, birçok ülkede erken tanı olanaklarına ve modern tedavilere erişimde ciddi farklar bulunduğuna dikkat çekiyor. Gelir düzeyi düşük bölgelerde tarama programlarının yetersizliği, sağlık altyapısındaki eksikler ve finansman sorunları, kanserden kaynaklanan kayıpları artıran başlıca faktörler arasında sayılıyor. Bu nedenle WHO, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, toplum temelli tarama programlarının yaygınlaştırılmasını ve koruyucu hekimlik politikalarının önceliklendirilmesini öneriyor.

TÜTÜNE KATI MÜDAHALE

Önlenebilir risk faktörleri de “2026” mesajlarının merkezinde yer alıyor. Tütün kullanımı, alkol tüketimi, obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve hava kirliliği gibi unsurların kanser riskini ciddi biçimde artırdığına dikkat çeken kuruluşlar, hükümetleri daha sıkı tütün kontrolü, sağlıklı yaşamı teşvik eden düzenlemeler ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik politikalar geliştirmeye çağırıyor. Rahim ağzı kanserine karşı HPV aşılaması ve düzenli tarama programları gibi önleyici uygulamalar da küresel ölçekte hızlandırılması istenen başlıklar arasında bulunuyor.

ULUSAL PROGRAM ÇAĞRISI

UICC ise Dünya Kanser Günü’nün yalnızca bir farkındalık tarihi olarak kalmaması gerektiğini vurguluyor. Kuruluşun açıklamalarında, 2026’da odak noktasının somut politika adımları olduğu ifade ediliyor: “Ulusal kanser kontrol planlarının güncellenmesi, sağlık personelinin eğitimi, veri altyapısının güçlendirilmesi ve araştırma-geliştirme yatırımlarının artırılması.” Ayrıca sivil toplum, akademi ve özel sektörün de sürece daha aktif biçimde dahil edilmesi çağrısı yapılıyor.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK

Birleşik Krallık merkezli bilimsel tıp dergisi Lancet’te yayınlanan güncel rapora göre, yeni kanser vakaları ve ölümlerde beklenen artıştan en çok düşük gelirli ülkeler etkilenecek. Tedavilerdeki ilerlemelere ve risk faktörlerini azaltma çabalarına rağmen dünya genelinde kanserden ölenlerin sayısının önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık yüzde 75 oranında artmasının beklenildiği belirtilen raporda, bu artışın 2050 yılında 18.6 milyon insanın kanserden ölmesinin beklendiği anlamına geldiği belirtildi. Analiz, şu anda kanser ölümlerinin yüzde 40’ından fazlasının sigara, sağlıksız beslenme ve yüksek kan şekeri gibi 44 “değiştirilebilir” risk faktörüyle bağlantılı olduğunu da ortaya koyuyor.

SEMBOLİK MESAJLA KALMAMALI

Kanserle mücadelede yapılacak etkinlikler, kampanyalar ve resmi açıklamalarla birlikte, dünya genelinde milyonlarca insanın dikkati bir kez daha kanserle mücadeleye çevrilecek. Uluslararası kuruluşlar, bu yılın yalnızca sembolik mesajlarla değil, ölçülebilir ilerlemelerle hatırlanmasını istiyor. 2026’nın ana hedefi ise açık: Daha erken tanı, daha adil erişim ve insanı merkeze alan bir sağlık sistemi.