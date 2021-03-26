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ANKARA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnsan odaklı anayasayı demokratlar yapabilir

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İnsan odaklı anayasayı demokratlar yapabilir

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti kongresindeki yeni anayasa ile ilgili sözlerini eleştirdiği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“İnsan odaklı yeni anayasayı demokratlar yapabilir. OHAL döneminde anayasa değişikliği referandumu yapanlar asla demokrat olamazlar.

‘Yeni anayasa yapacağız’ diyorlar ama şunu da söylüyorlar: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dayanan anayasa yapacağız. Asıl sorunumuz zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Siz kendinize uyduracağınız yeni anayasa istiyorsanız. Tüm muhalefet ne diyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hukukun üstünlüğü endeksinde dünyada ilk on ülkenin tamamı parlamenter sistemde yönetiliyor. Son on ülke ise patronlu başkanlık sistemi.”

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