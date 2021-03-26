İnsan odaklı anayasayı demokratlar yapabilir

“İnsan odaklı yeni anayasayı demokratlar yapabilir. OHAL döneminde anayasa değişikliği referandumu yapanlar asla demokrat olamazlar.

‘Yeni anayasa yapacağız’ diyorlar ama şunu da söylüyorlar: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dayanan anayasa yapacağız. Asıl sorunumuz zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Siz kendinize uyduracağınız yeni anayasa istiyorsanız. Tüm muhalefet ne diyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hukukun üstünlüğü endeksinde dünyada ilk on ülkenin tamamı parlamenter sistemde yönetiliyor. Son on ülke ise patronlu başkanlık sistemi.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara