İnsan kaçakçısına diz çöktürüldü

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Ailesiyle birlikte yurtdışına kaçan Khodır’ın Türkiye’de olduğu düşünülüyordu. Khodır’ın İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün çalışması sonucu saklandığı yer tespit edildi. 12 Şubat günü yapılan operasyonda Khodır’ın eşi yakalandı ve sınırdışı edildi. Evde çiftin çocukları da bulunuyordu. Küçük çocuk ise devlet koruması altına alındı. Suç örgütünün lideri olan 59 yaşındaki Khodır, devam eden çalışmalar sonucunda 12 Nisan günü Fatih’te yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgütü lideri, İstanbul’daki gözaltı işlemleri sonrası sınırdışı işlemleri başlatılmak üzere adli mercilere sevk edildi.