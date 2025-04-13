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İnsan kaçakçısına diz çöktürüldü

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#Assad Ali Gomaa Khodır#İtalya#İnsan Kaçakçılığı
İnsan kaçakçısına diz çöktürüldü
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

Suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır, İtalya’da ‘insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı’ suçları nedeniyle kırmızı bülten ile aranıyordu.

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Ailesiyle birlikte yurtdışına kaçan Khodır’ın Türkiye’de olduğu düşünülüyordu. Khodır’ın İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün çalışması sonucu saklandığı yer tespit edildi. 12 Şubat günü yapılan operasyonda Khodır’ın eşi yakalandı ve sınırdışı edildi. Evde çiftin çocukları da bulunuyordu. Küçük çocuk ise devlet koruması altına alındı. Suç örgütünün lideri olan 59 yaşındaki Khodır, devam eden çalışmalar sonucunda 12 Nisan günü Fatih’te yakalandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgütü lideri, İstanbul’daki gözaltı işlemleri sonrası sınırdışı işlemleri başlatılmak üzere adli mercilere sevk edildi. 

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#Assad Ali Gomaa Khodır#İtalya#İnsan Kaçakçılığı

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