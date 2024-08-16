İnsan kaçakçılığına karışmıştı... Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi

Haberin Devamı

Kaynaklar, “Olaya karışan uzman erbaşların sözleşmeleri fesih edilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile TSK’dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, süren adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olup süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüldükten sonra alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

1 HAFTADA 73 TERÖRİST

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 845’i Irak’ın, 880’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 terörist etkisiz hâle getirildi. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalandı. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubudur.”