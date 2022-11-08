‘İnsan haklarında referandum olmaz’

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Bu konunun MYK toplantılarında gündem olmadığını da belirten Öztrak, “Türkiye’de kadının ne giyip ne giymediğini önleyen teklifimiz Meclis’te. Türk kadınının kendisine yakışan neyse onu serbestçe giymesi konusunda iktidar samimiyse gelsinler bir günde bu yasayı çıkaralım” dedi.

HDP ZİYARETİ

Öztrak düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin Anayasa değişikliğiyle ilgili HDP ziyareti için de, “Siyasette nerede soyunduysanız orada giyineceksiniz. Ama anlaşılan Erdoğan’ın referandum yapabilmek için gözü dönmüş vaziyette. İki sandık getirecek, öbür sandıkta millet çektiklerini unutacak sanıyor. Güzel bir sözümüz var, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bu arada daha geçtiğimiz hafta bu partiye demediğini bırakmayan Bahçeli’nin yarın (bugün) ne diyeceğini de merakla bekliyoruz. ”