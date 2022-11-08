Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘İnsan haklarında referandum olmaz’

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Faik Öztrak#AK Parti
‘İnsan haklarında referandum olmaz’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti’nin Anayasa değişikliği teklifi için, “İnsan hakları konusunda referandum olmaz” diyerek kapıları kapattı.

Haberin Devamı

Bu konunun MYK toplantılarında gündem olmadığını da belirten Öztrak, “Türkiye’de kadının ne giyip ne giymediğini önleyen teklifimiz Meclis’te. Türk kadınının kendisine yakışan neyse onu serbestçe giymesi konusunda iktidar samimiyse gelsinler bir günde bu yasayı çıkaralım” dedi.

HDP ZİYARETİ

Öztrak düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin Anayasa değişikliğiyle ilgili HDP ziyareti için de, “Siyasette nerede soyunduysanız orada giyineceksiniz. Ama anlaşılan Erdoğan’ın referandum yapabilmek için gözü dönmüş vaziyette. İki sandık getirecek, öbür sandıkta millet çektiklerini unutacak sanıyor. Güzel bir sözümüz var, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bu arada daha geçtiğimiz hafta bu partiye demediğini bırakmayan Bahçeli’nin yarın (bugün) ne diyeceğini de merakla bekliyoruz. ”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Faik Öztrak#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili