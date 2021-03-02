İnsan Hakları Eylem Planı hakkında uzmanlardan ilk yorumlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge içeren İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. Yaklaşık iki yıl önce Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni milletle paylaşırken, bu belgenin aynı zamanda bir sonraki reform hazırlıklarının da başlangıcı olduğunu söylediğini anımsatan Erdoğan, bugün, bu sözü yerine getirmiş olmanın huzuruyla eylem planını millete sunduklarını dile getirdi.



İnsan Hakları Eylem Planı hakkında hukukçu Zafer İşeri şu açıklamalarda bulundu:



Cumhurbaşkanı insan hakları eylem planı hepimizin hayallerini süsleyen hedeflerden bahsetti. Biz bunların bir an evvel uygulamaya girmesini çok yararlı buluyoruz. Hepimizin doğuştan sahip olarak edindiğimiz haklar olarak insan onurunun tüm haklarının özünde yer alması ve yargının da bu anlamda şekillenmesinden bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri bu anlamda hepimiz için çok önemli.

Hepimiz yargı ile muhatap olmak durumunda kalabiliriz. Dolaysıyla yargının hepimizin güvenle gidebileceği bir alan olması önemli. Ülkemiz bunu gerçekten başarabilirse zannederim dünyada en üst seviyelere çıkmış olabilmeyi başarmış olacağız. Hepimizin yargı önünde makul sürede bu işin hallolmasını isteme durumumuz var.

Adli makamlarımız 7 gün 24 saat esasına göre hareket ediyor. Ancak adliyelerimiz mesai saatleri içinde hizmet verdiğini görüyoruz. Bu durum bir yavaşlığa sebep oluyor. Bu açıdan hızlı bir şekilde karar vermesi gereken hakimlerin durumundan da bahsedildi.

Lekelenmeme hakkını söyledi sayın cumhurbaşkanı hepimizin insan hakları gereği doğuştan sahip olduğumuz bir özellik. Soruşturma makamlarının hızlı bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Günümüzde bir kişinin gözaltına alınması ifadeye çağrılması onun lekelenmesine neden oluyor. Makul sürede çok daha kısa sürede neticelenmesi gereken yargı süreçleri var.

Adli Tıp Kurumu gibi yerlerin de hızlandırılması için gereken düzenlemelerin yapılması gerekiyor. İdari makamların 60 günlük cevap sürelerinin 30 güne indirilmesi hedefleniyor. Bu da çok önemli bir gelişme. 60 günlük bir uygulama pek çok mağduriyete sebep oluyordu.

İnsan odaklı bir sürece giriyoruz. İnsan onuru ile doğar ve sadece doğduğu için belli insani haklara sebep olur. Dolaysıyla en doğru noktaya isabet ediyor. Yargıdaki düzelme pek çok yan alanda da özgürleşme sağlayacaktır. Her şeye müspet bir etki yaratacaktır.

HAKİM SAVCI YARDIMCILIĞI

Hakim ve savcılar üstlendikleri görevlerle ilgili hukuki alanda tek başlarına mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Yüzlerce dosyayı çok kısa süre içinde değerlendirmek zorundalar bu kadar ciddi ve hacimli işi tek başına görev yapan bir yargıca yüklediğiniz zaman maalesef gecikmeler yaşanıyor. Bazen bin 2 bin sayfalık dosyaların özetlenmesi luzüm ediyor. Ancak bu şekilde başarılı bir yargı sürecine ulaşabiliriz.

Yeni anayasa toplum içindeki sorunları gözlemleyip bu sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olmalı.

Cebinizdeki cep telefonu bile yasalar karşısında bir hayvanın canından daha değerli o yüzden biz toplumdaki bu aksaklıkları iyi görüp bunlara çözüm bulmalıyız yeni anayasada.



Tutukluluk geçmişten beri yargı sisteminin kanayan yarası durumunda. Biz yargılama da kesin sonuç çıkana kadar herkes masumdur ilkesini kabul etmişken buna aykırı durumları ortadan kaldırabilecek bir zemin hazırlanmalı.

Hukukçu Yasin Şamlı'nın açıklamaları ise şu şekilde:



Takip edilecek yöntemin süreci belirleyeceği görülüyor. Başka dinamikler de var. Eğer toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınacaksa… Anayasa toplumsal uzlaşma metnidir. Bu da süreci ister istemez uzayacaktır. Tüm partiler samimi olarak gerçekten Türkiye’nin Türk milletinin sivil özgürlükçü bir anayasa hak ettiğini infak etmesi gerekir. Samimi bir yöntem belirlenmesi gerekir. Bu yöntem başarılabilirse süreç daha da kısalır.



Cezaların infazının da insani bir nitelikte olması lazım. Mahkumun ceza infaz edilirken durumuna da bakmak gerekir. Cezaevinde yatması onun hayatında bir tehlike oluşturuyor mu tüm bunların değerlendirileceğine dair bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanımız.

Tabi ayrıntılı bir kitapçık şeklinde basılmış bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılmış görülecek.

Kadına şiddet konusunda sayın cumhurbaşkanımız bunu bitireceğiz dedi bu da çok önemliydi. Kadına karşı şiddetin bitirilmesi için tedbirler düşünülmüş ve bu eylem planında yer almış görünüyor.