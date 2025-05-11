İnsan denemeleri başlıyor: 3 yerli ilaç çığır açacak

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Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hasan Türkez ve İngiltere’deki King’s College London ile İsveç’teki dünyaca ünlü Karolinska Enstitüsü’nde araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Adil Mardinoğlu’nun önderliğinde, 4 yıldır üzerinde çalışılan bu yeni moleküllerin hastalarda denenmesi için Faz 1 çalışmalarına bu yıl içinde başlanacak. Alzheimer’da nöronlardaki hiperaktiviteyi önleyerek semptomları değil hastalığın kendisini iyileştirmeyi sağlayacak ilaç, Parkinson, ALS veya Huntington hastalığı gibi henüz tedavisi olmayan hastalıklarda da etkili olabilecek. Prostat kanserinde etkili olacak molekül, metastazları ve tedavilere direnci önleyecek. Kas erimesinde kullanılacak ilaç ise dünyada ilk kez sadece kas kaybının önlenmesinde değil, yeni kas kütlesinin oluşmasını tetikleyen mekanizmalarda etkili olacak. 3 yıl sonra dünya küresel ilaç pazarında Türk markası olarak yerini alması hedeflenen ilaçların geliştirildiği laboratuvarlar ilk kez görüntülendi.