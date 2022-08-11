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İnsan canının bedeli mi olur

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#Ali Sinan Cirit#Isparta#Süleyman Demirel Üniversitesi
İnsan canının bedeli mi olur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Üniversite kampusundaki 7 metrelik kanala düşerek hayatını kaybeden öğrenci Ali Sinan Cirit’in davası sonuçlandı. Mahkeme, inşaat firması sahibine 2 yıl 1 ay, firma vekiline ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklara verilen hapis cezaları toplam 33 bin 400 lira adli para cezasına çevrildi.

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Isparta’da 30 Eylül’de Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), gece saat 22.17 civarında üniversitenin yemekhane binası ikmal inşaatı için açılan 7 metre derinliğindeki kanala düşerek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili hazırlanan olay yeri inceleme ve keşif tutanaklarında kanalın bulunduğu alanda yaya geçişini engelleyecek güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtildi. Benzer ihmallere vurgu yapan bilirkişi raporunda, ayrıca kanalın etrafının yeteri kadar aydınlatılmadığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasının kazanın birinci sebebi olduğu, Cirit’in kanalı fark etmemesi ve algılayamamasının ise kazanın ikinci sebebi olduğu belirtildi.

İnsan canının bedeli mi olur

Ali buraya Ali buraya düşerek can vermişti

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CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Soruşturmanın tamamlanması üzerine inşaat firması sahibi, inşaat firması vekili ile inşaat firmasının iş güvenliği uzmanı hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması 28 Haziran’da görüldü. Mahkeme, inşaat firması vekili Kerim E.’ye 3 yıl, inşaat firması sahibi Burhan B.’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İyi hal indiriminin uygulanmasıyla Kerim E.’ye verilen ceza 2 yıl 6 aya, Burhan B.’ye verilen ceza ise 2 yıl 1 aya indirildi. Kerim E.’ye verilen ceza 18 bin 200 lira, Burhan B.’ye verilen ceza ise 15 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, iş güvenliği uzmanı Alev T. hakkında ise beraat kararı verdi.

Mahkemenin kararına itiraz ettiklerini söyleyen Cirit Ailesi’nin avukatı Halil Özer, “Biz iş güvenliği uzmanının görevini tam olarak yerine getirdiğini düşünmüyoruz. Ayrıca sanıkların ‘olası kast suçu’ndan yargılanmaları gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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#Ali Sinan Cirit#Isparta#Süleyman Demirel Üniversitesi

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