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Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

İnsafsızlar! Yüzlercesi böyle bulundu...

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İnsafsızlar! Yüzlercesi böyle bulundu...

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen hayvan barınağında uygunsuz koşullarda yaşadığı belirlenen 250 köpeğe el konuldu. Köpekler için yardım topladığı iddia edilen barınak sahibi C.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi Davutlar mevkii yakınlarındaki bir hayvan barınağında çok sayıda sokak köpeğinin uygunsuz koşullarda barındığını gören bir hayvansever durumu yetkililere bildirdi. Kandıra Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte barınağa geldi. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 250 köpeğin barınaktaki konteynerlerde sağlıksız koşullarda barındığı belirlendi. Köpeklerden bazılarının hasta olduğu saptandı. Barınak mühürlenirken, köpeklere el konulmasına karar verildi.

İnsafsızlar Yüzlercesi böyle bulundu...


KONTEYNERLERDEN YÜZLERCE KÖPEK ÇIKTI 

Köpeklerin bir kısmı gönüllü hayvan dernekleri tarafından alınırken, 84 köpek ise Kandıra ilçesinde bulunan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada tedavileri ve bakımları yapılacak olan köpekler daha sonra sahiplendirilerek kalıcı bir yuvaya kavuşacak. 

Hakkında adli işlem başlatılan C.T.’nin kurduğu ruhsatsız barınakta yaklaşık 250 köpek için çeşitli yardım kampanyalarıyla para topladığı iddia edildi. 

İnsafsızlar Yüzlercesi böyle bulundu...

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