İnşaattan kablo çalan 3 kişi yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Borazanlar Mahallesi'nde bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.T., M.E.K. ve M.C. isimli şüphelilerin inşaattan kablo çaldıklarını belirledi. Evlerine yapılan operasyonda çalınan kablolarla yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.K. olayın ardından sol bacağının kırılması nedeniyle, adliyeye koltuk değnekleri ile getirildi.