MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnşaattan hırsızlık şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı
GeriGündem İnşaattan hırsızlık şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

İnşaattan hırsızlık şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnşaattan hırsızlık şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu M.A., E.G. ve K.G.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonda, çaldıkları malzemelerle yakalanarak, gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. M.A., E.G. ve K.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle