×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İnşaattan düşüp yaralandı! 'Ambulans çağırılmasına izin verilmedi'

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#İnşaat Kazası#Sigortasız Çalışma
İnşaattan düşüp yaralandı Ambulans çağırılmasına izin verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 12:51

Antalya'da çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Suriyeli Muhtaz Eladil'in (38), beli ve kolunda kırıklar oluştu. Sigortasız ve kayıt dışı çalıştırıldığını belirten Eladil, "Ambulans çağırılmasına inşaattakiler izin vermedi" dedi.

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 19 Eylül'de öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Altınkale Mahallesi'nde yapımı süren 2 katlı bir konut inşaatında meydana geldi. Hatay'da geçici koruma kapsamında yaşayan ve çalışmak üzere Antalya'ya gelen Muhtaz Eladil, müteahhitliğini E.A. ve İ.A.'nın yaptığı, özel bir mimarlık şirketine ait projede, taşeron şirkete bağlı inşaat işçisi olarak işe başladı.

İddiaya göre, güvenlik önlemleri alınmadan çatı katında çalıştığı sırada yere döşenen karo fayansların üzerine basan Eladil, ayağının kayması sonucu 2'nci kattan zemine düştü. Beli ve kolunda kırıklar oluşan Muhtaz Eladil, geçirdiği ameliyatın ardından çalışamaz duruma geldi. Eladil'in avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İnşaattan düşüp yaralandı Ambulans çağırılmasına izin verilmedi

'7 AYDIR NE ÇALIŞABİLİYORUM NE DE GELİRİM VAR'

Haberin Devamı

Muhtaz Eladil, yaptığı açıklamada, "Çatıdaydım, yere karo fayans döşemişler. Dikkat etmeden bastım, ayağım kaydı ve düştüm. Bize yemek getiren kadın kurye olayı gördü, ambulans çağıracaktı ama inşaattakiler izin vermedi. Kendi araçlarıyla özel hastaneye götürdüler. Belimden ve kolumdan ameliyat oldum. Belimde ve sol kolumda kırıklar mevcut. 7 aydır ne çalışabiliyorum ne de gelirim var" diye konuştu.

'DİĞER İŞÇİLER DE SİGORTASIZ’

Eladil'in avukatı Zeynel Sayar da müvekkilinin sigortasız çalıştırıldığını belirterek, "Müvekkilimiz Hatay'dan gelmiş, geçici koruma statüsünde. İnşaatta sigortasız şekilde çalıştırılmış. Aynı şantiyede çalışan diğer işçiler de Suriyeli ve sigortasız. Olayın ardından durumu örtbas etmeye çalışmışlar. 112'yi aramayıp özel araçla götürmeleri, iş kazasının üstünü örtme çabasıdır. İş güvenliği eğitimi verilmemiş, hiçbir koruyucu önlem alınmamış. Hem maddi hem manevi tazminat için süreci başlattık" dedi.

Müteahhitliğini E.A. ve İ.A.'nın yaptığı özel mimarlık şirketinden ise konuyla ilgili iddialara cevap verilmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#İnşaat Kazası#Sigortasız Çalışma

BAKMADAN GEÇME!